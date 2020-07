Karlsruher SC leiht Goller von Bremen aus - Kuster kommt als Ersatztorhüter

Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat seine ersten beiden Zugänge für die kommende Saison präsentiert. Die Badener leihen Flügelspieler Benjamin Goller vom Bundesligisten Werder Bremen für ein Jahr aus. Zudem wechselt Torhüter Markus Kuster aus der ersten österreichischen Liga vom SV Mattersburg zu den Badenern und erhält einen Vertrag bis Sommer 2022. Der 26-Jährige soll als Ersatz für Stammkeeper Benjamin Uphoff fungieren.

Wechselt zum Karlsruher SC: Benjamin Goller © SID

"Markus war die letzten Jahre absoluter Leistungsträger in Mattersburg", lobte Sport-Geschäftsführer Oliver Kreuzer: "Mit ihm bekommen wir auf der Torhüterposition einen trotz seines relativ jungen Alters schon erfahrenen Schlussmann, der sich mit seinen Paraden auch schon für die österreichische Nationalmannschaft empfohlen hat."

Der 21-jährige Goller war in der vergangenen Spielzeit zehnmal für Bremen in der Bundesliga aufgelaufen. "Benjamin ist ein junger, dynamischer Spieler für die Außenbahnen, der bei uns im kommenden Jahr den nächsten Schritt machen will, soll und wird", sagte Kreuzer.