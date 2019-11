Karneval in Rio: Frenetische Fans empfangen Flamengo nach Copa-Triumph

Rio de Janeiro (SID) - Titelheld Gabriel Barbosa gab den Einpeitscher, mit nacktem Oberkörper präsentierte er den Fans die riesige Trophäe - nach dem Triumph in der Copa Libertadores ist CR Flamengo von Zehntausenden in Rio de Janeiro begeistert empfangen worden.

Flamengo-Fans feiern ihre Titelhelden © SID

Die Anhänger verwandelten die Straßen am Zuckerhut am Sonntag (Ortszeit) in ein rot-schwarzes Jubelmeer. Der Lastwagen mit Brasiliens Fußball-Helden benötigte für den 2,5 Kilometer lange Party-Strecke mehr als vier Stunden.

Flamengo hatte am Samstag in Lima auf den Tag genau 38 Jahre nach dem ersten und bis dato einzigen Libertadores-Finale unter der Regie des "weißen Pele" Zico wieder Südamerikas wichtigste Klubtrophäe gewonnen. Matchwinner war Gabriel Barbosa, der in der Nachspielzeit das 2:1 gegen Titelverteidiger River Plate aus Buenos Aires perfekt gemacht hatte.

Gegen Ende der Parade, als die meisten Fans bereits gegangen waren, kam es noch zu Zusammenstößen zwischen einigen Anhängern und der Polizei, die dabei Tränengas einsetzte.