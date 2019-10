Kartellbeschwerde gegen Radsport-Weltverband UCI

Harrogate (SID) - Die Velon Business Group hat bei der Europäischen Kommission eine Kartellbeschwerde gegen den Radsport-Weltverband UCI eingereicht. "In den letzten zwölf Monaten hat die UCI ihre regularische und politische Macht genutzt, um die Geschäftsaktivitäten von Velon und den Teams auf falsche und rechtswidrige Weise zu blockieren", teilte Velon, das elf World-Tour-Teams vertritt, in einer Erklärung am Dienstag mit.

Die UCI will den Profiradsport umstrukturieren © SID

Velon betreut unter anderem das Team Ineos, das sieben der vergangenen acht Ausgaben der Tour de France gewonnen hat. Die UCI teilte der französischen Nachrichtenagentur AFP mit, dass sie noch keine Mitteilung über die "Einreichung der Beschwerde" erhalten habe.

"Im Einklang mit ihrer Mission wird die UCI weiterhin auf die Einführung einer neuen Organisation des professionellen Straßenradsports für Männer hinarbeiten. Zusammen mit allen ihren Interessengruppen und im Interesse aller Beteiligten", versprach die UCI.