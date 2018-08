Kartenspieler des Tages: Pattrick Ittrich (Schiedsrichter)

Wolfsburg (SID) - Gelb? Rot! Rot? Gelb! Rot und Gelb. Das verrückte Kartenspiel von Schiedsrichter Patrick Ittrich beim Bundesliga-Auftakt zwischen dem VfL Wolfsburg und Schalke 04 (2:1) dürfte schon jetzt einen Platz im Saisonrückblick sicher haben.

Ittrich sorgte für Verwirrung in der Foulahndung © SID

Was war passiert? Erst korrigierte Ittrich nach Rücksprache mit dem Videoassistenten in Köln eine Gelbe Karte für den Schalker Matija Nastasic (65.) in eine Rote, dann zeigte der 39-Jährige dem VfL-Neuzugang Wout Weghorst nur drei Minuten später Rot wegen einer vermeintlichen Tätlichkeit, ehe er den Platzverweis nach Ansicht der Videobilder wieder aufhob.

Vollends kurios wurde es dann in der Schlussphase: Ittrich - inzwischen ziemlich offensichtlich von der Rolle - hielt VfL-Verteidiger John Anthony Brooks nach dessen Foul, das zum Elfmeter und zwischenzeitlichen Schalker Ausgleich durch Nabil Bentaleb (85.) führte, versehentlich die falsche Karte, nämlich rot statt gelb, vor die Nase.

"Mir hat er ein bisschen leid getan. Der hätte heute ein prima Spiel gemacht, wenn er (Anm. d. Red.: der Videoassistent) sich nicht gemeldet hätte", sagte Schalkes Sportvorstand Christian Heidel.

Und als ob die hitzigen Diskussionen um seine eigenwilligen Kartenspiele nicht schon genug gewesen wären, musste sich Ittrich am Ende eines turbulenten Arbeitstages auch noch Fragen zu seinen Manieren gefallen lassen. Schalke-Trainer Domenico Tedesco hatte dem Unparteiischen vorgeworfen, von ihm während eines energischen Disputs in der Schlussphase "durchbeleidigt" worden zu sein.

"Ich habe Herrn Tedesco nur versucht zu erklären, dass das ein schwieriges Spiel für mich heute ist und man nicht immer alles richtig machen kann", sagte Ittrich bei Sky. Er habe "selten so ein emotionales Spiel erlebt".

Ein Spiel, an das er mit Sicherheit noch lange zurückdenken wird.