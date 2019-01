Kasan bewirbt sich um Europaspiele 2023

Rom (SID) - Die russische Stadt Kasan bewirbt sich um die Ausrichtung der Europaspiele 2023. Das bestätigten die Europäischen Olympischen Komitees (EOC) am Donnerstag. Russland war bereits für die Gastgeberrolle 2019 einer der Favoriten, ehe der Dopingskandal in der Sport-Großmacht ans Licht kam. Die 2. Auflage der umstrittenen Veranstaltung findet in diesem Jahr vom 21. bis 30. Juni in der weißrussischen Hauptstadt Minsk statt, die Premiere gab es 2015 in Baku/Aserbaidschan.

Kasan bewirbt sich für die 3. Auflage der Europaspiele © SID

Kasan richtete in der Vergangenheit bereits mehrere Großevents aus. Bei der Fußball-WM im vergangenen Jahr fanden dort sechs Spiele statt, zudem gastierten dort die Schwimm-WM 2015, die Fecht-WM 2014 und die Universiade 2013. Der Sonderermittler Richard McLaren hatte die Universiade vor sechs Jahren als "Testlauf" des Dopingprogramms vor den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi bezeichnet.

"Die Europäischen Olympischen Komitees können bestätigen, dass mehrere Städte in Europa interessiert sind, darunter auch Kasan", zitierte der Branchendienst insidethegames.biz aus einer EOC-Mitteilung. Die Bewerbungsfrist läuft bis Ende Februar. Neben Kasan ist bisher auch das Interesse der polnischen Stadt Kattowitz öffentlich bekannt.