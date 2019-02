Kasper verteidigt FIS-Kongress in Pattaya

Seefeld in Tirol (SID) - FIS-Präsident Gian Franco Kasper hat die Verlegung des FIS-Kongresses 2020 ins thailändische Pattaya erneut verteidigt. "Pattaya ist nicht nur Sextourismus, sondern auch normaler Tourismus", sagte der 75-Jährige kurz vor der Eröffnung der Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Seefeld und fügte an: "Ich bin Demokrat. Wenn es eine Wahl gibt, dann akzeptiere ich diese Wahl. So war die Entscheidung."

Kasper verteidigt die Wahl Pattayas als Kongressstandort © SID

Zuletzt hatte eine Opposition unter Führung des norwegischen Skiverbandes versucht, die im vergangenen November erfolgte Festlegung auf Pattaya anzufechten. Damals hatte sich das Council des Ski-Weltverbandes bei der Suche nach einem Ersatzort für das abgesprungene Marrakesch/Marokko entschieden, nach Pattaya zu gehen. Pattaya habe sich selbst angeboten, sagte Kasper, und "das FIS-Council hat sich dafür ausgesprochen".

Ein Kongress in dem einstigen Fischerdorf, das unter anderem für die dortige Sex-Industrie bekannt ist, schade dem Ruf der FIS, begründete Norwegens Verbandspräsident Erik Röste seine ablehnende Haltung. Über die Entscheidung von Mittwoch sagte er: "Die FIS sendet damit ein völlig falsches Signal."