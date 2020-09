Katar Gaststarter beim Gold Cup 2021 und 2023

Miami (SID) - Die Fußball-Nationalmannschaft Katars nimmt 2021 und 2023 am Gold Cup der Konföderation für Nord- und Mittelamerika und die Karibik teil. Dies gab die CONCACAF bekannt. Der WM-Gastgeber 2022 war 2019 auch bei der Copa America in Brasilien an den Start gegangen.

Victor Montagliani freut sich auf das Turnier mit Katar © SID

"Der CONCACAF Gold Cup wächst immer weiter, und wir freuen uns auf die Aussichten für 2021", sagte CONCACAF-Präsident Victor Montagliani, "nach dieser herausfordernden Zeit für alle hoffen wir inständig auf die Rückkehr des internationalen Fußballs." Der Gold Cup soll vom 10. Juli bis 1. August 2021 ausgetragen werden.