Katarina Witt immer noch mit DDR-Führerschein unterwegs

Hamburg (SID) - Auch knapp 30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung ist die zweimalige Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Katarina Witt (54) immer noch mit einem DDR-Führerschein unterwegs. "Angehalten hat mich aber noch niemand", sagte die viermalige Weltmeisterin anlässlich einer Filmpräsentation in Chemnitz.

Katarina Witt ist viermalige Eiskunstlauf-Weltmeisterin © SID

Die TV-Dokumentation über die Karriere der sechsmaligen Europameisterin wird am 23. September erstmals bei ARTE ausgestrahlt. Am 3. Oktober läuft der Streifen in der ARD.