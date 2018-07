Katusha-Sprecher: Kein WM-Start für gestürzten Martin

Roubaix (SID) - Zeitfahr-Ass Tony Martin wird nach seinem verletzungsbedingten Aus bei der 105. Tour de France mit hoher Wahrscheinlichkeit die Teilnahme an der Straßenrad-WM in Innsbruck (23. bis 30. September) verpassen. Das erklärte ein Sprecher von Martins Team Katusha-Alpecin am Sonntag vor dem Start der 9. Etappe nach Roubaix mit.

Tony Martin wird wohl die Weltmeisterschaft verpassen © SID

Martin, viermaliger Weltmeister im Kampf gegen die Uhr, hatte die Frankreich-Rundfahrt am Samstag nach einem Sturz auf der achten Etappe vorzeitig beenden müssen. Der 33-Jährige erlitt eine Wirbelkörperkompressionsfraktur, die ihn zu einer vierwöchigen Rad-Pause zwingt. Anschließend kann Martin erst langsam die Belastungen steigern.

"Ich bin untröstlich, dass die Tour nun für mich vorbei ist. Aber ich muss es akzeptieren. Vier Wochen ist das Rad jetzt tabu, weil ich Erschütterungen vermeiden muss, damit sich alles wieder regenerieren kann", sagte Martin.