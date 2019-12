Kauczinski neuer Trainer bei Dynamo Dresden

Dresden (SID) - Markus Kauczinski soll den Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden vor dem Absturz in die 3. Liga bewahren. Der Tabellenletzte gab am Dienstag die Verpflichtung des 49-Jährigen als neuen Cheftrainer bekannt. Kauczinski erhält bei den Sachsen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 und tritt die Nachfolge des Anfang Dezember entlassenen Cristian Fiel an. Zuletzt hatte Heiko Scholz die Mannschaft interimsmäßig betreut, künftig wird er als Co-Trainer tätig sein.

Erhält Vertrag bis 30. Juni 2021: Markus Kauczinski © SID

"Markus Kauczinski hat sofort seine Bereitschaft signalisiert, uns als erfahrener Trainer in dieser herausfordernden Situation zu helfen. Er kennt die 2. Bundesliga, steckt absolut im Thema und hat bereits mehrfach nachgewiesen, dass er auch in schwierigen Situationen etwas bewegen kann", sagte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge.