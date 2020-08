Kaum Zuschauer, wenig Stimmung: Schlichte Tour-Präsentation in Nizza

Nizza (SID) - Emanuel Buchmann und Co. rollten mit Masken auf die Bühne, in sicherem Abstand spendeten kaum 1000 geladene Gäste Applaus: Unter strengen Corona-Schutzmaßnahmen haben sich die 22 Mannschaften der 107. Tour de France auf der Place Massena in Nizza dem Publikum vorgestellt. Bei der traditionellen Team-Präsentation am Donnerstagabend fiel das gewohnte Fest aber aus - ein Vorgeschmack auf den Grand Depart am Samstag.

Peter Sagan (r.) führt Bora-hansgrohe an © SID

Angesichts steigender Infektionszahlen war das Departement Alpes-Maritimes von den französischen Behörden am Donnerstag zur "roten" COVID19-Zone erklärt worden. Der Zugang zur Teampräsentation wurde stark begrenzt, zum Start der ersten Etappe am Samstag sollen sogar nur etwa 100 Personen Zutritt erhalten.

"Wir erhöhen die Maßnahmen von strikt auf sehr strikt", sagte Bernard Gonzalez, Präfekt des Departements. Auf der zweiten Etappe am Sonntag, die durch die Alpen führt und in Nizza endet, wird unter anderem die Zufahrt zu den Bergen für Wohnmobile gesperrt. "Die Leute sollten zu Hause bleiben und das Rennen am TV verfolgen", sagte Gonzalez.

Insgesamt gibt es in Frankreich nun 21 Risikogebiete. Die Einstufung ermöglicht es den Behörden, die Corona-Maßnahmen auszuweiten. Deutschland warnt seine Bürger vor Reisen in den Pariser Großraum und das Gebiet um die Cote d'Azur und die Provence.