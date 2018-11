Kaymer bei Millionenspiel Race to Dubai am Start

Dubai (SID) - Dauergast Martin Kaymer ist ab Donnerstag auch bei der zehnten Austragung des Finales im Millionenspiel "Race to Dubai" auf der Europa-Tour der Profigolfer dabei. Der 33-Jährige aus Mettmann ist einer von nur drei Spielern, die seit der ersten Austragung des Saisonfinales 2009 immer am Start waren. Die anderen beiden sind British-Open-Champion Francesco Molinari (Italien) und der Engländer Lee Westwood, am Sonntag Gewinner in Sun City/Südafrika.

Martin Kaymers Auftakt verlief durchwachsen © SID

Kaymer hatte den Jackpot 2010 als zweiter Deutscher überhaupt neben dem Anhausener Bernhard Langer (1981 und 1984) gewonnen. Der Sieger der Jahres-Abschlusswertung kassiert am Arabischen Golf neben der Siegprämie auch noch eine Sonderausschüttung von 1,25 Millionen Dollar. Insgesamt werden an die Top Ten zusätzlich fünf Millionen Dollar ausgezahlt, der Zehnte erhält noch 150.000 Dollar extra.

Der ehemalige Weltranglistenerste Martin Kaymer hat sich als 50. der Gesamtwertung für das Tourfinale der besten 60 qualifiziert. Chancen auf ein zusätzliches "Weihnachtsgeld" hat der Rheinländer damit nicht.

Um den Gesamtsieg streiten ab Donnerstag in den Jumeirah Golf Estates nur noch zwei Profis, die Ende September gemeinsam für Furore gesorgt hatten. Francesco Molinari führt das Ranking vor Vorjahressieger Tommy Fleetwood aus England an, der das Turnier in Dubai unbedingt gewinnen muss.

Das Duo Molinari und Fleetwood, auch "Moliwood" genannt, hatte bei europäischen 17,5:10,5-Triumph im Ryder Cup in Paris gegen die USA gemeinsam als erste Paarung überhaupt alle vier Einsätze in den Vierern gewonnen. Molinari gewann am Schlusstag auch noch sein Einzel und stellte damit einen "Europarekord" auf.