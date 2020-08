Kaymer bei der PGA Championship am Cut gescheitert

Köln (SID) - Der deutsche Golfprofi Martin Kaymer (Mettmann) ist bei der PGA Championship in San Francisco am Cut nach zwei Runden gescheitert. Der 35-Jährige, der zum Auftakt des Majors auf dem Par-70-Kurs eine 66 gespielt hatte, leistete sich am zweiten Tag eine 82 und verpasste mit insgesamt 148 Schlägen die Qualifikation für die beiden Schlussrunden.

In Führung liegt der Chinese Li Haotong mit 132 Schlägen, gefolgt von einem Sextett mit je 134 Schlägen: Michael Lorenzo-Vera (Frankreich), Jason Day (Australien), Brooks Koepka (USA), Daniel Berger (USA), Justin Rose (England) und Tommy Fleetwood (England).

Aufgrund der Corona-Pandemie findet das Turnier im TPC Harding Park mit strengen Sicherheitsvorkehrungen, Abstandsregeln und ohne Zuschauer statt. Dies soll mindestens bis Ende des Jahres so beibehalten werden - auch bei den weiteren Majors: Die US Open ist vom 17. bis 20. September vorgesehen, das Masters vom 12. bis 15. November. Das vierte große Turnier der Saison, die British Open, ist der Pandemie bereits zum Opfer gefallen.