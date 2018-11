Kaymer erstmals mit Kieffer beim Golf-Weltcup

Melbourne (SID) - Golfprofi Martin Kaymer (Mettmann) geht beim Weltcup erstmals mit seinem rheinischen Kollegen Maximilian Kieffer (Düsseldorf) an den Start. Dies teilte die PGA of Germany am Freitag mit. Die 59. Austragung der offiziellen Team-Weltmeisterschaft findet vom 22. bis 25. November erneut in Melbourne statt. Dort hatten zuletzt 2016 die Dänen Sören Kjeldsen und Thorbjörn Olesen triumphiert.

Kaymer darf auch 2019 auf der US-Tour spielen © SID

Kieffer war zuletzt 2013 gemeinsam mit Marcel Siem (Ratingen) angetreten, Kaymers letzter Einsatz war 2011 an der Seite von Alex Cejka (München). Dort hatte der ehemalige Weltranglistenerste an der Seite des gebürtigen Tschechen mit Platz zwei sein bislang bestes Weltcup-Ergebnis erzielt.

Obwohl das deutsche Duo nicht zum Favoritenkreis gehört, gab Kaymer eine hohes Ziel aus. "Die Taktik steht: Angriff und nach vorne! Wir gehen da nicht mit 80 Prozent an den Start, denn dann brauchen wir gar nicht erst anzutreten. Wir sind da, um das Ding zu gewinnen."

In der Geschichte des seit 1953 ausgetragenen Weltcups gab es bislang zwei deutsche Triumphe. 1990 holten Bernhard Langer (Anhausen) und Torsten Giedeon (Hamburg) in Orlando/Florida die Siegertrophäe, 2006 setzte sich Langer auf Barbados an der Seite von Marcel Siem durch.