Kaymer klettert auf besten Weltranglistenplatz seit Februar 2018

Köln (SID) - Golfprofi Martin Kaymer hat dank seines zehnten Platzes beim Europa-Tour-Turnier in Wentworth/England auch in der Weltrangliste aufgeholt. Der zuletzt stark verbesserte Kaymer (Mettmann) kletterte um elf Positionen auf den 83. Rang, damit wird die ehemalige Nummer eins so hoch geführt wie zuletzt im Februar 2018. In der Folge war Kaymer bis auf Rang 198 (Mai 2019) abgerutscht.

Martin Kaymer klettert weiter © SID

Angeführt wird die Weltrangliste weiter von Dustin Johnson (USA) vor dem Spanier Jon Rahm. Wentworth-Sieger Tyrrell Hatton (England) schaffte es als Zehnter erstmals in seiner Karriere in die Top Ten.