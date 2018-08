Kaymer mit mäßigem Auftakt bei der PGA Championship

Saint Louis (SID) - Der deutsche Topgolfer Martin Kaymer ist mit einem mäßigen Auftritt in die 100. PGA Championship in St. Louis/Missouri gestartet. Der 33-Jährige aus Mettmann beendete die erste Runde nach vier Bogeys und drei Birdies mit insgesamt 71 Schlägen eins über Par und lag vor dem Ende des ersten Durchgangs zunächst im Mittelfeld des Klassements. 2010 hatte Kaymer bei der PGA Championship sein erstes Major gewonnen.

Martin Kaymers Auftakt verlief durchwachsen © SID

Der ehemalige Weltranglistenerste sucht bei dem Turnier weiter nach seiner alten Form. Zuletzt verpasste er bei der British Open, der US Open und der Players Championship den Cut. Bei der US Open 2014 hatte Kaymer seinen zweiten Major-Sieg und seinen bislang letzten Turniersieg gefeiert.

Trotz seiner schwachen Vorleistungen verfolgt Kaymer die Teilnahme am Ryder Cup Ende September in Paris als Ziel. Um vom dänischen Team-Kapitän Björn allerdings noch eine Wildcard zu erhalten, benötigt Kaymer vermutlich eine Spitzenplatzierung in St. Louis. Am Freitag startet der frühere Branchenprimus, aktuell nur noch die Nummer 130 im Ranking, um 19.53 Uhr MESZ in die zweite Runde.