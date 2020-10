Kaymer spielt sich in Wentworth in die Top 10

London (SID) - Deutschlands Topgolfer Martin Kaymer (Mettmann) hat beim Europa-Tour-Turnier in Wentworth/England eine Top-10-Platzierung erreicht. Der frühere Weltranglistenerste spielte auf der Schlussrunde auf dem ehrwürdigen Par-72-Kurs im Wentworth Golf Club eine 68 und wurde mit insgesamt 278 Schlägen geteilter Zehnter. Der zweimalige Major-Sieger hatte bereits im September und August mit einem zweiten und dritten Rang auf Turnieren der Europa-Tour überzeugt.

Kaymer erreichte den geteilten zehnten Platz © SID

In der Nähe des Windsor Castle feierte Tyrrell Hatton (England) seinen fünften Titel auf der Europa-Tour. Der 28-Jährige beschenkte sich vor seinem 29. Geburtstag am Mittwoch selbst und wird am Montag in der Weltrangliste in die Top 10 vorrücken. "Es ist unglaublich", sagte Hatton bei Sky Sport England. "Das war ein Ziel von mir, dieses Turnier in meiner Karriere zu gewinnen, und ein Teil von mir ist traurig, dass ich die Zuschauer nicht miterleben durfte. Aber es ist einfach unglaublich, diese Trophäe zu gewinnen."