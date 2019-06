Kazmirek und Preiner siegen in Ratingen

Ratingen (SID) - Der WM-Dritte Kai Kazmirek (LG Rhein-Wied) und die Österreicherin Verena Preiner haben das Mehrkampf-Meeting in Ratingen gewonnen. Drei Monate vor den WM in Doha/Katar (27.9. bis 6.10.) setzte sich Kazmirek mit starken 8444 Punkten durch. Preiner siegte mit dem Landesrekord von 6591 Punkten vor ihrer Landsfrau Ivona Dadic (6461). Beste Deutsche war Anna Maiwald (6174) auf Platz drei, die damit aber die Norm für die WM in Doha (Katar) verpasste.

Kai Kazmirek muss seine Teilnahme an der EM absagen © SID

Vizeweltmeisterin Carolin Schäfer (Frankfurt/6426) und Sophie Weißenberg (Neubrandenburg/6293) haben nach ihrem starken Wettkampf in Götzis das WM-Ticket so gut wie sicher.