Kehl kurz vor Vertragsverlängerung beim BVB

Dortmund (SID) - Sebastian Kehl wird seinen Vertrag als Leiter der Lizenzspielerabteilung beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund wohl in Kürze bis 2022 verlängern. "Noch kann ich nichts verkünden. Wir haben uns zusammengesetzt, ein paar Dinge besprochen und unsere Vorstellungen übereinander gelegt", sagte der 40-Jährige in einer Medienrunde: "Wir sind noch zu keiner finalen Entscheidung gekommen, aber es wird nicht mehr so lange dauern."

Sebastian Kehl bleibt dem BVB wohl erhalten © SID

Das derzeitige Arbeitspapier des einstigen BVB-Kapitäns ist bis Sommer 2021 gültig. Kehl gilt als legitimer Nachfolger von Michael Zorc als Sportdirektor der Borussia.

Zorc hatte bereits mehrfach betont, dass er nach seinem Vertragsende 2022 sein Amt abgeben möchten. Dank Kehls möglichem neuen Kontrakt bis zum gleichen Zeitpunkt könnte zwischen den beiden ein fließender Übergang geschaffen werden.