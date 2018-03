Kehrer fehlt U21 auch im Kosovo

Braunschweig (SID) - Abwehrspieler Thilo Kehrer vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 steht der deutschen U21-Nationalmannschaft auch im EM-Qualifikationsspiel am Dienstag (18.45/Sky Sport News HD) im Kosovo nicht zur Verfügung. Das teilte der DFB am Samstag via Twitter mit. Der 21-Jährige hatte wegen eines Blutergusses über dem Auge schon die Begegnung am Donnerstag gegen Israel (3:0) verpasst.

Fehlt auch im Spiel gegen Kosovo: Thilo Kehrer © SID

Verzichten muss DFB-Trainer Stefan Kuntz zudem auf Timo Baumgartl vom VfB Stuttgart, der ebenfalls schon gegen Israel wegen einer Gehirnerschütterung gefehlt hatte.