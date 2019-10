Kein Bruch: Götze erleidet Handverletzung im Revierderby

Gelsenkirchen (SID) - Borussia Dortmunds Offensivspieler Mario Götze (27) hat sich beim 0:0 im Revierderby bei Schalke 04 an der Hand verletzt. Das teilte der BVB am Samstagnachmittag mit. Eine erste Röntgen-Untersuchung habe jedoch ergeben, dass nichts gebrochen sei. Der Weltmeister von 2014 stand gegen den Erzrivalen in der Startformation und wurde in der 58. Minute für Thorgan Hazard ausgewechselt.