Kein Deutscher in der FIFA-Weltauswahl 2019

Mailand (SID) - Zum zweiten Mal in Folge gehört kein deutscher Fußballer zur Weltauswahl des Weltverbandes FIFA. Die Elf mit den besten Profis der vergangenen Saison wurde am Montag im Rahmen der FIFA-Gala "The Best" in Mailand veröffentlicht. Angeführt wird die Mannschaft von den Superstars Lionel Messi und Cristiano Ronaldo.

Fehlt in der FIFA-Weltauswahl: Toni Kroos © SID

In Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona) und seinen Nationalmannschaftskollegen Joshua Kimmich (Bayern München) und Toni Kroos (Real Madrid) hatten drei Deutsche auf der Liste der insgesamt 55 Kandidaten gestanden. Auch Bayern-Torjäger Robert Lewandowski war nominiert, schaffte es jedoch nicht unter die Top-drei in der Kategorie Stürmer. Letzter Deutscher in der "FIFA FIFPro World 11" war Kroos 2017.

Bei den Frauen gehörte in diesem Jahr ebenfalls keine Deutsche zu der Top-Mannschaft. Die Mittelfeldspielerinnen Dzsenifer Marozsan und Sara Däbritz waren nominiert gewesen. Abgestimmt hatten für die beiden Auswahlteams laut FIFA "Tausende Profifußballer aus der ganzen Welt".