Kein Giro: Titelverteidiger Thomas setzt wieder voll auf die Tour

Valencia (SID) - Tour-de-France-Sieger Geraint Thomas wird in dieser Saison wieder voll auf die Frankreich-Rundfahrt setzen und hat die Pläne für eine Teilnahme am Giro d'Italia verworfen. "Es war verführerisch, aber ich will meine Chancen für die Tour nicht gefährden", sagte der Waliser im einem Interview mit der BBC vor seinem ersten Saisonrennen bei der Valencia-Rundfahrt.

Geraint Thomas nimmt nicht am Giro d'Italia teil © SID

Thomas sprach davon, dass die Italien-Rundfahrt sich für ihn noch wie eine unvollständige Geschichte anfühle und gerade der Kurs in diesem Jahr mit drei Zeitfahren attraktiv für ihn sei. Aber: "Dieses Jahr dreht sich alles um die Tour", sagte der 32 Jahre alte Profi aus dem Team Sky.

Zum Ausstieg des Titelsponsors Sky am Jahresende äußerte sich Thomas zurückhaltend. "Wir müssen uns einfach aufs Radfahren konzentrieren, aber wir haben großes Vertrauen, einen neuen Sponsor zu finden", sagte er. Das Team fühle sich für ihn an wie eine Familie. "Ich bin seit dem Beginn 2010 hier und wir wollen zusammenbleiben."