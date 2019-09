Kein Hülkenberg-Wechsel zu Haas: US-Rennstall bestätigt Grosjean für 2020

Singapur (SID) - Nico Hülkenberg (32) muss allmählich um seine Zukunft in der Formel 1 zittern. Der Haas-Rennstall gab am Donnerstag am Rande des Großen Preises von Singapur (Sonntag, 14.10 Uhr MESZ/RTL und Sky) bekannt, auch in der Saison 2020 auf die Fahrerpaarung Kevin Magnussen (Dänemark) und Romain Grosjean (Frankreich) zu setzten.

Bald möglicherweise im Haas: Nico Hülkenberg © SID

Zuletzt war der Emmericher Hülkenberg als heißer Kandidat bei dem US-Rennstall gehandelt worden, Teamchef Günther Steiner sprach in der Vorwoche von einer "Entscheidung zwischen Nico und Romain" und lobte den Deutschen als "sehr guten Fahrer und sehr guten Typen", während er in der Vergangenheit immer wieder öffentlich Grosjeans Inkonstanz kritisiert hatte. Hülkenberg selbst erklärte am Montag bei RTL und n-tv: "Wenn ich möchte, kriege ich einen Rennsitz."

Hülkenberg, der bei Renault nach drei Jahren keinen neuen Vertrag erhält, gehen damit allmählich die Optionen in der Motorsport-Königsklasse aus. Lediglich Alfa Romeo (Antonio Giovinazzi), Red Bull (Alex Albon) und Toro Rosso (Daniil Kwjat, Pierre Gasly) halten sich mit ihrer Personalplanung noch bedeckt.

Hülkenberg bestritt seit 2010 in der Formel 1 bislang 170 Rennen für Williams, Sauber, Force India und Renault und ist noch ohne Podestplatz. Grosjean (33) ist seit dem Formel-1-Einstieg von Haas zur Saison 2016 für das Team tätig, Magnussen stieß ein Jahr später zum Rennstall.

Damit könnte die Formel-1-Saison 2020 mit nur noch einem deutschen Fahrer über die Bühne gehen. Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel durchlebt bei Ferrari zwar gerade eine schwierige Phase, sein Vertrag läuft aber noch bis zum Ende der kommenden Saison.