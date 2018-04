Kein Sieger im Madrid-Derby - Barca souverän dank Messi

Vigo (SID) - Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat im "Derbi Madrileno" einen wichtigen Sieg im Kampf um die Vizemeisterschaft verpasst. Gegen den Stadtrivalen Atletico Madrid kamen die Königlichen mit Weltmeister Toni Kroos trotz Führung nur zu einem 1:1 (0:0). Superstar Cristiano Ronaldo erzielte das 500. Tor im Madrid-Derby, welches gleichzeitig auch das 650. in seiner Karriere war.

Cristiano Ronaldo erzielte das zwischenzeitliche 1:0 © SID

In der Tabelle bleibt Real (64 Punkte) als Dritter vier Zähler hinter Atletico (68). Tabellenführer FC Barcelona (79) hat komfortable elf Punkte Vorsprung.

Die Katalanen haben auf dem Weg zur 25. Meisterschaft einen souveränen Sieg eingefahren und dürfen obendrein weiter von einer historischen Saison ohne Niederlage träumen. Dank eines Dreierpacks von Superstar Lionel Messi (27./32./87.) siegte Barca am Samstag gegen den CD Leganes mit 3:1 (2:0).

Zum Triumph ohne Saisonniederlage fehlen Barca nun nur noch sieben Partien - ein Durchmarsch, der in Spanien nur zwei Teams in grauer Vorzeit gelungen ist: Real Madrid (1931/32) und Athletic Bilbao (1929/30) blieben in der damals nur 18 Partien umfassenden Spielzeit unbesiegt. Saisonübergreifend ist Barcelona in La Liga seit 38 Spielen unbesiegt und stellte damit den Rekord von Real Sociedad (1979/80) ein.

Die Tabelle führt Barca (79 Punkte) mit komfortablen zwölf Zählern Vorsprung auf Atletico Madrid an, das am Sonntag im Stadtderby beim Erzrivalen Real Madrid (16.15 Uhr/DAZN) gastiert. Mit einem Sieg könnte Real (63) den Rückstand auf Atletico auf einen Punkt verkürzen.

In Madrid brachte Ronaldo (53.) Real mit dem 500. Tor in der Geschichte des Derbys in Führung. Atletico reagierte mit einer Leistungssteigerung und glich nur vier Minuten später durch Antoine Griezmann (57.) aus.

Dem FC Sevilla misslang unterdessen die Generalprobe für das Rückspiel im Viertelfinale der Champions League gegen Bayern München (Hinspiel: 1:2) gehörig. Vier Tage vor dem zweiten Duell mit dem frischgekürten deutschen Meister verloren die Andalusier mit 0:4 (0:1) bei Celta Vigo und mussten einen herben Rückschlag im Kampf um die Europapokal-Plätze hinnehmen. Mit 46 Punkten liegt der Rekordsieger des UEFA-Cups und der Europa League weiter auf dem siebten Platz.