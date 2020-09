Kein zweiter Ausrutscher: Hamilton Top-Favorit

Köln (SID) - Sportwettenanbieter bwin rechnet in Mugello nicht mit einem weiteren Ausrutscher von Lewis Hamilton. Mit der Sieg-Quote 1,50 ist der Formel-1-Weltmeister aus England beim zweiten Auftritt in Italien am Sonntag klarer Favorit vor seinem Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas und Red-Bull-Pilot Max Verstappen (beide 5,00). Hamilton hatte zuletzt nach einer Stop-and-Go-Strafe in Monza nur Platz sieben belegt.

Lewis Hamilton ist in Mugello Favorit auf den Sieg © SID

Wiederholt Monza-Überraschungssieger Pierre Gasly im AlphaTauri-Honda in Mugello am Sonntag (15.00 Uhr/Sky und RTL) seinen Triumph aus der Vorwoche, zahlt bwin das 101,00-fache des Einsatzes zurück. Sebastian Vettel gilt in seinem Ferrari mit Quote 151,0 als krasser Außenseiter.