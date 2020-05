Keine Absteiger und zwei Aufsteiger in Schleswig-Holstein

Köln (SID) - Im Bereich des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes (SHFV) wird es in dieser Saison keine Absteiger geben. Das beschloss das SHFV-Präsidium am Samstag. Gleichzeitig steigen alle Staffelsieger und -zweiten auf, die Tabellen werden nach der Quotientenregelung errechnet.

SHFV: Alle Staffelsieger und -zweiten steigen auf © SID

"Unsere heute getroffenen Entscheidungen werden dazu führen, dass manche Spielklassenebenen in der Spielzeit 2020/21 mehr Mannschaften umfassen werden als bisher. Wie wir damit umgehen, können wir erst abschließend beantworten, wenn wir genau wissen, wann exakt wir wieder werden spielen dürfen", sagte SHFV-Präsident Uwe Döring.

Auch in den Frauen-Ligen gibt es keine Absteiger, in den meisten Klassen steigt der Staffelsieger auf. Das SHFV-Präsidium hatte bereits am 27. April beschlossen, die Saison ohne weiteren Spielbetrieb am 30. Juni auslaufen zu lassen.