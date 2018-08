Keine BVB-Rückkehr: Batshuayi wechselt zur Leihe nach Valencia

Valencia (SID) - Eine Rückkehr von Michy Batshuayi zum Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund ist endgültig vom Tisch. Der spanische Champions-League-Teilnehmer FC Valencia hat den belgischen Nationalspieler unter Vertrag genommen. Der 24 Jahre alte Angreifer wechselt auf Leihbasis für eine Saison vom englischen Ex-Meister FC Chelsea in die spanische Hafenstadt.

Auf Leihbasis: Michy Batshuayi wechselt zum FC Valencia © SID

Batshuayi war in der vergangenen Rückrunde an den BVB verliehen gewesen und erzielte in 14 Spielen neun Tore für den Vierten der abgelaufenen Bundesliga-Saison. Bei der Weltmeisterschaft in Russland kam der Mittelstürmer für die drittplatzierten Belgier in drei Spielen zum Einsatz und erzielte dabei einen Treffer. Dortmund sucht weiterhin einen Mittelstürmer.

Chelsea verlieh am Freitag zudem den französischen Verteidiger Kurt Zouma (23) für eine Saison an den Ligarivalen FC Everton.