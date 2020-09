Keine Bänderverletzung, aber Österreich bangt um Hinteregger-Einsatz

Köln (SID) - Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft bangt im Nations-League-Heimspiel am Montag (20.45 Uhr) gegen Rumänien um den Einsatz des Frankfurters Martin Hinteregger. Beim 2:1 am Freitag in Norwegen erlitt der Abwehrspieler zwar keine Bänderverletzung, eine MRT-Untersuchung ergab eine starke Prellung des linken Knöchels.

Hinteregger kämpft mit einer starken Prellung © SID

Hinteregger will sich allerdings noch am Sonntag im Training einem Test unterziehen, ob ein Einsatz in Klagenfurt infrage kommt. Am Montag vollendet der Eintracht-Profi sein 28. Lebensjahr.