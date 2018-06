Keine China-Reise: Höwedes will über Zukunft nachdenken

Gelsenkirchen (SID) - Fußball-Weltmeister Benedikt Höwedes wird nach seiner Rückkehr zum Bundesligisten Schalke 04 zunächst nicht am Mannschafstraining des Vizemeisters teilnehmen. Das teilte der Klub am Samstag mit. Auch die China-Reise der Königsblauen, die vom 2. bis 12. Juli stattfinden wird, tritt Höwedes nicht an. Laut Klubangaben will sich der langjährige Kapitän der Schalker in den kommenden zwei Wochen Gedanken über seine sportliche Zukunft machen.

Höwedes lässt seine sportliche Zukunft offen © SID

Höwedes (30) hatte den Klub im vergangenen Sommer nach einem Disput mit Trainer Domenico Tedesco verlassen. Der neue Trainer der Königsblauen hatte Höwedes als Kapitän abgesetzt und deutlich gemacht, dass der Innenverteidiger bei ihm keinen Stammplatz mehr habe. Daraufhin wechselte Höwedes zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin.

Dort kam er aufgrund diverser Verletzungen jedoch nur auf drei Spiele. Die Kaufpflicht der Italiener, die bei 25 Einsätzen automatisch gegriffen hätte, wurde damit nicht aktiviert.