Keine Corona-Tests: Mannheim ohne Mannschaftstraining

Mannheim (SID) - Ausbleibende Corona-Tests behindern beim Fußball-Drittligisten Waldhof Mannheim die Vorbereitungen auf einen möglichen Neustart. Die Rhein-Neckar-Zeitung und die Rheinpfalz berichten, dass den Mannheimern vonseiten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) das Mannschaftstraining verboten worden war, weil die nötigen zwei Testreihen noch nicht durchgeführt wurden.

"Das ist fürchterlich, der DFB agiert völlig planlos", wird Waldhof-Trainer Bernhard Trares in der RNZ zitiert: "Wenn man die Saison beenden will, kann man nicht permanent etwas ändern." Der DFB hatte das für den Wiederbeginn des Spielbetriebs erarbeitete Hygiene-Konzept auf seiner Präsidiumssitzung am vergangenen Dienstag nachträglich in die Spielordnung aufgenommen. Die Saison soll am 26. Mai fortgesetzt werden, die Drittligisten sind diesbezüglich aber arg zerstritten.