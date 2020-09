Keine Fans bei 1860 gegen Magdeburg

München (SID) - Das Drittligaspiel zwischen 1860 München und dem 1. FC Magdeburg am Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport) findet aufgrund der hohen Infektionszahlen in der bayerischen Landeshauptstadt nach Vorgabe der Behörden ohne Zuschauer statt. Das gaben die Löwen am Dienstag bekannt.

Die Fans kriegen den Fußball in München nicht zurück © SID

Dies sei angesichts von bereits 10.060 verkauften Dauerkarten "tragisch", hieß es in der Stellungnahme des deutschen Meisters von 1966. Dass "in direkter Umgebung" Fans zugelassen seien, sei für den Klub "nicht komplett nachvollziehbar. Wir respektieren die Entscheidungen der Behörden, dennoch sehen wir dies im Sinne eines fairen Wettbewerbs und unserer vielen treuen Fans sehr kritisch".

Welche Begegnung damit gemeint ist, stand nicht in der Mitteilung. Ligarivale SpVgg Unterhaching darf aber am Freitag (19.00 Uhr) gegen den VfB Lübeck vor Fans spielen. Der Sportpark liegt jedoch außerhalb der Münchner Stadtgrenze und lediglich im Landkreis München. Dort sind die Zahlen deutlich kleiner als im Stadtgebiet.