Keine Frist für Nübel: Schalke unterbreitet Torwart neues Angebot

Gelsenkirchen (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 will seinen neuen Kapitän Alexander Nübel offenbar langfristig an sich binden und hat dem begehrten Torwart ein neues Angebot vorgelegt. "Alex liegt ein Angebot zur Vertragsverlängerung beim FC Schalke 04 vor", sagte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider am Mittwoch und erklärte zudem, dass es vonseiten der Königsblauen keine Frist für den von vielen Klubs umworbenen Keeper geben wird. Dem 22-Jährigen soll genügend Zeit für seine Entscheidung eingeräumt werden.

Schalke unterbreitet Nübel neues Vertragsangebot © SID

Schneider betonte, dass der Verein weiterhin mit großem Interesse eine Verlängerung des am 30. Juni 2020 auslaufenden Kontrakts anstrebe. Zudem erklärte der Sportvorstand, dass die Gespräche mit Nübel und dessen Berater stets fair, ehrlich und sehr positiv vonstatten gegangen seien: "Der gesamte bisherige Prozess ist absolut korrekt verlaufen".

Unabhängig von der Entscheidung Nübels sei Schalke auf der Torwartposition für die Zukunft bestens gewappnet: "Zum 1. Juli 2020 kehrt mit Ralf Fährmann ein absoluter Top-Torhüter zu uns zurück. Zudem haben wir mit Markus Schubert einen jungen, überaus talentierten Keeper in unseren Reihen, und Michael Langer ist seit jeher ein Vorbild für unsere jungen Spieler und stets eine verlässliche Größe."