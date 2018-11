"Keine Lust mehr": Northug deutet Karriereende an

Beitostølen (SID) - Der zweimalige Skilanglauf-Olympiasieger Petter Northug schließt ein baldiges Karriereende angesichts anhaltender gesundheitlicher Probleme nicht mehr aus. Die nächsten Wochen seien seine "letzte Hoffnung", sagte der Norweger am Mittwoch in Beitostölen: "Wenn der Körper nicht positiv reagiert, habe ich keine Lust mehr. Dann ist das ein Zeichen, dass es genug ist."

Petter Northug schließt sein Karriereende nicht aus © SID

Northug (32) gewann 2010 in Vancouver zweimal Olympiagold, einmal -Silber und einmal -Bronze. Von 2007 bis 2015 holte er überdies 13 WM-Titel, 2010 und 2013 den Gesamtweltcup.

Aktuell befinde er sich "in historisch schlechter Form", sagte er. Wegen verschiedener Probleme fehlten ihm rund 200 Trainingsstunden. Eine Teilnahme an der Tour de Ski (29. Dezember bis 6. Januar) bezeichnete er als unrealistisch. Für einen Start bei der WM in Seefeld (19. Februar bis 3. März) müsse "viel passieren", ergänzte Northug, der seine Lage "deprimierend" nannte.

Mit einem vorzeitigen Laufbahnende könne er aber leben, sagte Northug: "So ist die Karriere, manchmal läuft es eben nicht so, wie du willst. Ich habe so viel Gutes erlebt, ich kann mich nicht beschweren. Es war ein Traum."