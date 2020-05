Keine MLB-Stars in Tokio? Harper findet es "dumm"

Los Angeles (SID) - Starspieler Bryce Harper von den Philadelphia Phillies hat die Major League Baseball (MLB) wegen des Olympia-Teilnahmeverbots für die Profis harsch kritisiert. "Es ist ein Hohn", sagte der 27-Jährige in einem Podcast von Barstool Sports.

Keine MLB-Stars in Tokio - Harper kritisiert das Verbot © SID

Die USA werden wie gewohnt auch im kommenden Jahr ein Team aus Minor-League-Akteuren zu den Sommerspielen schicken. Harper kann das wegen der großen Baseball-Begeisterung im Gastgeberland Japan absolut nicht verstehen.

"Die Olympischen Spiele finden in Tokio statt, und es kommen keine Topspieler? Das soll doch wohl ein Witz sein", sagte der Amerikaner: "Sie wollen so viel Wachstum wie möglich, lassen uns aber nicht bei den Olympischen Spielen antreten, weil sie zwei Wochen lang kein Geld verlieren wollen? Okay, das ist dumm."

Die USA haben zuletzt 2000 in Sydney Olympiagold geholt. "Warum schocken wir nicht die Welt und schicken alle unsere Topspieler?", so Harper. Baseball war 2012 und 2016 nicht olympisch. Im kommenden Jahr kehrt die Sportart auf die große Bühne zurück.