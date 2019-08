"Keine Pläne" bei Fortuna Düsseldorf über eSport-Einstieg

Köln (SID) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf wird in naher Zukunft nicht in den eSport investieren. "Wir haben gar keine Pläne, weil wir uns mit dem Thema noch nicht strategisch beschäftigt haben und im Moment auch nicht wollen", sagte der Vorstandsvorsitzende Thomas Röttgermann bei der SPOBIS Gaming und Media in Köln dem SID. "Wir wollen unsere Kräfte auf den realen Fußball konzentrieren."

Röttgermann: Fortuna will nicht in eSport investieren © SID

Die Düsseldorfer müssen "in der Bundesliga versuchen, mit einem extrem kleinen Etat die Liga zu halten", sagte Röttgermann, "alles, was uns defokussiert und Ressourcen bindet, können und wollen wir nicht machen. Dass wir die Diskussion trotzdem verfolgen und intern führen, ist natürlich auch klar."

Außerdem schloss Röttgermann einen Einstieg in andere Games kategorisch aus: "Ich halte es nicht für möglich, dass etwas außerhalb von Sportsimulationen passiert." Bundesligist Schalke 04 hat beispielsweise neben der Fußball-Simulation FIFA auch ein Team im Fantasy-Strategiespiel League of Legends.

Aktuell besitzen in der Bundesliga neben Fortuna der FC Bayern, Borussia Dortmund, die TSG Hoffenheim, der SC Freiburg, Union Berlin und der SC Paderborn keine eSport-Abteilung. Letzterer plant jedoch bereits den Einstieg.