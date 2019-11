Keine Tokio-Direkttickets für Trampolinturner

Köln (SID) - Die deutschen Trampolinturner haben bei der WM in Tokio ihre erste Chance auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 an gleicher Stelle nicht genutzt. In den Halbfinals verpassten die Stuttgarterin Leonie Adam durch den 18. Platz und ihr Vereinskollege Matthias Pfleiderer auf Rang 23 den Endkampf der besten Acht und damit sichere Olympia-Plätze für den Deutschen Turner-Bund (DTB).

Trampolin-WM: DTB-Turner verpassten Tokio-Qualifikation © SID

In den noch folgenden Weltcup-Wettbewerben gibt es weitere Möglichkeiten zur Qualifikation für die Spiele in Japan.