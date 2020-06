Keine Zuschauer bei Finalturnier: BBL-Präsident Reil zeigt Verständnis

Düsseldorf (SID) - Das Finalturnier in der Basketball Bundesliga (BBL) wird definitiv vor einer Geisterkulisse zu Ende gespielt. "Wir hätten gerne diesen ersten Testlauf durchgeführt. Aber ich kann nachvollziehen, dass es von Seiten der Politik in der aktuellen Situation gewisse Hemmungen gab", sagte Liga-Präsident Alexander Reil der Rheinischen Post.

Der Antrag der Liga, den Audi Dome für das Endspiel am Sonntag für bis zu 200 Fans zu öffnen, sei am Dienstag abgelehnt worden. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hatte bei seinem Besuch des Finalturniers vor knapp zwei Wochen bereits angekündigt, dass er sich eine Zuschauer-Rückkehr "in einem reduzierten Umfang" erst im Herbst wieder vorstellen könne.

Mit Blick auf die neue Saison und das anhaltende Verbot von Großveranstaltungen rät BBL-Präsident Reil den Vereinen davon ab, mit Zuschauereinnahmen zu kalkulieren: "Ich bin mir relativ sicher, dass es zu Einnahmeausfällen kommen wird. Jeder Klub ist aufgefordert, seine Planungen entsprechend anzupassen."