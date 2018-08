Keine deutsche Medaille über 1500 m - Gold an 17-jährigen Norweger

Berlin (SID) - Homiyu Tesfaye (Frankfurt) und Timo Benitz (LG Nordschwarzwald) haben bei der EM in Berlin im Finale über 1500 m die Medaillenränge verpasst. Benitz kam in 3:39,28 Minuten auf Rang sieben, Tesfaye belegte in 3:47,83 Platz 13.

Europameister wurde der erst 17 Jahre alte Norweger Jakob Ingebrigtsen in 3:38,10 vor dem Polen Marcin Lewandowski (3:38,14) und dem Briten Jack Wightman (3:38,25).