Keine neuen Corona-Fälle in der MLS

Miami (SID) - In der US-Profifußballliga MLS hat eine weitere Testreihe keine neuen Corona-Fälle zu Tage gefördert. Insgesamt 1227 Spieler, Funktionäre und Teambetreuer wurden auf das Virus getestet. Zurzeit spielen 24 Teams in Disney World in sechs Vierergruppen und anschließender K.o.-Runde einen Platz in der CONCACAF Champions League aus, sie sind dabei von der Außenwelt abgeschottet.

MLS-Turnier: Keine neuen Corona-Fälle © SID

Bei dem Turnier zelebriert die MLS ihre Rückkehr in den Spielbetrieb nach der Coronapause. Ursprünglich sollten alle 26 Mannschaften der Liga daran teilnehmen, nach mehreren positiven Coronafällen wurden Nashville SC und der FC Dallas jedoch ausgeschlossen.