Keine ukrainischen Verbandsvertreter bei FIFA-Kongress

Kiew (SID) - Der ukrainische Fußballverband FFU wird nicht am FIFA-Kongress im Vorfeld der WM in Russland teilnehmen. Dies teilte der Verband am Mittwoch mit. Ursprünglich sollten drei hochrangige Funktionäre an der am 12. und 13. Juni abgehaltenen Zusammenkunft der Mitglieder des Weltverbandes anwesend sein, auf der die WM 2026 vergeben wird. Die Ukraine und Russland pflegen seit der Annexion der Krim im Jahr 2014 ein höchst angespanntes Verhältnis.

Der ukrainische Verband will dem Kongress fernbleiben © SID

Statt der Fußball-Funktionäre will die Ukraine den Geschäftsträger seiner Moskauer Botschaft entsenden, um vom Weltverband FIFA nicht wegen Abwesenheit bestraft zu werden. Ob die FIFA jedoch einen Diplomaten anstatt eines Verbandsmitglieds akzeptiert, war zunächst unklar. Bereits im Januar hatte die Ukraine erklärt, keine Verbandsvertreter zur WM (14. Juni bis 15. Juli) zu entsenden.