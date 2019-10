Keller verabschiedet sich vom SC Freiburg

Freiburg (SID) - Ex-Klubchef Fritz Keller hat sich mit großen Emotionen vom SC Freiburg verabschiedet. Der neue Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wurde vor dem Punktspiel des Bundesligisten am Samstag gegen Borussia Dortmund gewürdigt. Dabei gab es Sprechchöre und Standing Ovations der Zuschauer.

Fritz Keller ist neuer DFB-Präsident © SID

Der 62 Jahre alte Keller, der den SC zehn Jahre geführt hatte, verbeugte sich in Richtung aller Tribünen und hatte Tränen in den Augen. "Mein Herz wird immer hier blieben", sagte Keller, der in der vergangenen Woche zum 13. DFB-Präsidenten gewählt worden war.