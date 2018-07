"Kennen seinen Wert": Liverpool verlängert mit Stürmerstar Salah

Liverpool (SID) - Der ägyptische Fußballstar Mohamed Salah hat seinen Vertrag beim FC Liverpool "langfristig" verlängert. Das gab der Verein von Teammanager Jürgen Klopp am Montag bekannt, ohne Details zu nennen. Englische Medien berichten von einem Fünfjahresvertrag, angeblich soll es keine Ausstiegsklausel geben. Sein Gehalt soll auf 200.000 Pfund (rund 226.000 Euro) pro Woche steigen.

Superstar Mohamed Salah verlängert beim FC Liverpool © SID

Salah (26) war im vergangenen Sommer vom AS Rom in die Premier League gewechselt, erzielte 32 Tore und wurde zum Spieler des Jahres gewählt. In 52 Pflichtspielen waren ihm 44 Treffer für die Reds gelungen.

Klopp bezeichnete den neuen Kontrakt als eine "Belohnung für einen Menschen, der in der vergangenen Saison viel für das Team und den Verein geleistet hat". Die Verlängerung - wohl zu deutlich verbesserten Bezügen - zeige zwei Dinge: "Sein Vertrauen in Liverpool und unser Vertrauen in ihn." Klopp fügte hinzu: "Unser Einsatz beweist, dass wir seinen Wert kennen und dass wir wollen, dass er in unserer Umgebung weiter wächst und besser wird."

Im Champions-League-Finale gegen Real Madrid (1:3) hatte sich Salah nach einem Zweikampf mit Sergio Ramos an der Schulter verletzt. Bei der WM in Russland gab er wenige Wochen später sein Comeback, war bei den drei ägyptischen Niederlagen, trotz zwei Treffern, jedoch weit von seiner Bestform entfernt.