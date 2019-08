Kepler glaubt an MLB-Titel mit den Twins

Köln (SID) - Der Berliner Max Kepler hält den Titelgewinn mit seinen Minnesota Twins in der nordamerikanischen Baseball-Profiliga MLB für ein realistisches Ziel. "Ja. Natürlich", antwortete der 26-Jährige im Interview bei Sport1 auf die Frage, ob er an einen Triumph in der World Series glaubt.

Max Kepler träumt vom Gewinn der World Series © SID

Kepler bestreitet in seinem fünften Jahr in der MLB seine mit Abstand beste Spielzeit und hat bereits 31 Homeruns auf dem Konto. "Vielleicht bin ich etwas aggressiver an der Platte geworden", sagte der Schlagmann zu seinem Durchbruch. "Womöglich einfach dadurch, dass man mit vielen unterschiedlichen Typen von Schlagmännern zusammen ist, mit denen der Kader verstärkt wurde."

In der Central Division der American League liegen die Twins derzeit auf Platz eins und haben die Play-offs damit fest im Blick.