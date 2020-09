Kerber-Bezwingerin Brady erste Halbfinalistin

New York (SID) - Im Achtelfinale war sie Endstation für Deutschlands Topspielerin Angelique Kerber, zwei Tage später hat Jennifer Brady (USA) bei den US Open in New York als erste Spielerin das Halbfinale im Dameneinzel erreicht. Die 25-Jährige, die von dem früheren deutschen Tourspieler Michael Geserer trainiert wird, gewann gegen Julija Putinzewa (Kasachstan) mit 6:3, 6:2.

Jennifer Brady erreicht das Halbfinale der US Open © SID

In der Runde der letzten Vier trifft Brady auf die an Nummer vier gesetzte Naomi Osaka (Japan), US-Open-Siegerin von 2018, oder Shelby Rogers (USA).