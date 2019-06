Kerber erreicht Achtelfinale in Eastbourne

Eastbourne (SID) - Wimbledonsiegerin Angelique Kerber ist bei der Generalprobe für das Turnier im All England Club ins Achtelfinale eingezogen. Die 31-Jährige aus Kiel setzte sich in ihrem Auftaktmatch in Eastbourne mit 6:4, 6:4 gegen die Australierin Samantha Stosur durch. In der ersten Runde hatte die an Nummer vier gesetzte Kerber ein Freilos.

Steht in Eastbourne im Achtelfinale: Angelique Kerber © SID

Im Achtelfinale trifft Kerber auf die Schwedin Rebecca Peterson. Kerber verwandelte nach 83 Minuten mit einem Ass ihren ersten Matchball. Für die Weltranglistenfünfte war es der sechste Sieg im neunten Aufeinandertreffen und der vierte in Folge gegen die 35 Jahre alte Stosur.

Auch Anna-Lena Friedsam (Neuwied) ist nach einer starken Vorstellung ins Achtelfinale eingezogen. Die 25-Jährige bezwang die an Nummer 16 gesetzte Estin Anett Kontaveit 6:3, 6:4.

In der Runde der letzten 16 trifft Friedsam, derzeit nach vielen Verletzungsproblemen nur auf Weltranglistenplatz 356 geführt, auf die Weltranglistenvierte Kiki Bertens aus den Niederlanden.

In Eastbourne ist am Dienstag noch Andrea Petkovic (Darmstadt) gegen die frühere Weltranglistenerste Caroline Wozniacki (Dänemark) im Einsatz. Julia Görges (Bad Oldesloe) hatte ihren Start nach der Final-Niederlage in Birmingham am Sonntag abgesagt.