Kerber erreicht bei den US Open Runde zwei

New York (SID) - Angelique Kerber hat ein gelungenes Comeback gefeiert und bei den US Open die zweite Runde erreicht. Die frühere Nummer eins der Tennis-Weltrangliste nahm ihre Auftakthürde in New York trotz einiger Anlaufschwierigkeiten letztlich souverän und bezwang die Australierin Ajla Tomljanovic 6:4, 6:4. In der zweiten Runde trifft Kerber, die 2016 in Flushing Meadows den Titel gewonnen hatte, entweder auf Landsfrau Anna-Lena Friedsam (Neuwied) oder Caroline Dolehide (USA).

Angelique Kerber gewinnt ihr Auftaktmatch © SID

Zwar fehlte es Kerber gegen Tomljanovic zunächst noch sichtlich an Rhythmus, verwunderlich war dies aber kaum, hatte sie doch ihr zuvor letztes Match beim Achtelfinal-Aus bei den Australian Open Ende Januar bestritten. Danach setzte Kerber erst eine Oberschenkelblessur außer Gefecht, ehe die Tour aufgrund der Corona-Pandemie eine fünfmonatige Zwangspause einlegen musste.

Im Verlauf der Partie kam die dreimalige Grand-Slam-Siegerin immer besser zurecht, vor allem kämpferisch und körperlich war Kerber voll da. Nach 1:28 Stunden verwandelte die 32-Jährige ihren dritten Matchball.

Im Vorjahr war Kerber in New York bereits in der ersten Runde gescheitert.