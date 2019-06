Kerber für Rittner Favoritin in Wimbledon

Leverkusen (SID) - Barbara Rittner traut Angelique Kerber die erfolgreiche Titelverteidigung in Wimbledon zu. "Für mich ist sie die Favoritin auf den Titel. Sie hat das perfekte Spiel für Rasen", sagte Rittner, Head of Womens Tennis im deutschen Verband, am Sonntag dem SID.

Barbara Rittner (r.) bemängelt Öffentlich-Rechtliche © SID

Nach einer enttäuschenden Sandplatzsaison war Kerber beim WTA-Turnier auf Mallorca am Samstag im Halbfinale knapp in drei Sätzen an der Schweizerin Belinda Bencic gescheitert. "Sie macht einen guten und fitten Eindruck", sagte Rittner über die Kielerin. Das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am 1. Juli.