Kerber holt ersten Sieg mit Interimstrainer Dier

Köln (SID) - Der früheren Weltranglistenersten Angelique Kerber ist der erste Sieg mit ihrem Interimstrainer Dirk Dier gelungen. Beim WTA-Turnier in Osaka/Japan setzte sich die 31-Jährige aus Kiel im Achtelfinale nach 80 Minuten mit 6:2, 6:4 gegen die Qualifikantin Nicole Gibbs (USA) durch. Im Viertelfinale trifft Kerber, die zuletzt viermal nacheinander in der ersten Runde gescheitert war, auf Madison Keys (USA/Nr. 5). In Osaka hatte Kerber (Nr. 4) in der ersten Runde ein Freilos.

Sieg für Angelique Kerber © SID

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Kerber hatte Dier nach ihrem enttäuschenden Erstrunden-Aus bei den US Open engagiert. Der 47-Jährige, der als Bundestrainer beim Deutschen Tennis Bund (DTB) angestellt ist und vom Verband für die Arbeit mit Kerber freigestellt wurde, ist zunächst nur für die Asien-Tour eingeplant. Der Erfolg über Gibbs war für Kerber der erste seit Wimbledon.

Kerber hatte sich im Juli nach ihrem Zweitrunden-Aus im All England Club als Titelverteidigerin nach knapp siebenmonatiger Zusammenarbeit ohne Turniersieg von Trainer Rainer Schüttler getrennt.