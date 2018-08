Kerber ist Sportlerin des Monats Juli

Frankfurt/Main (SID) - Wimbledonsiegerin Angelique Kerber ist von den deutschen Spitzenathleten zur Sportlerin des Monats Juli gewählt worden. Die Kielerin setzte sich bei der Abstimmung mit 55,3 Prozent vor Ironman-Europameister Jan Frodeno (Köln, 21,9) und Para-Triathlet Martin Schulz (Oschatz, 19,8) durch. Die Sportler des Monats werden regelmäßig von rund 4000 geförderten Athletinnen und Athleten der Deutschen Sporthilfe gewählt.

Kerber setzte sich im Finale des wichtigsten Tennisturniers der Welt gegen die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Serena Williams (USA) durch und gewann als erste Deutsche seit Steffi Graf vor 22 Jahren den Titel in Wimbledon.

Frodeno holte nach 2015 seinen zweiten EM-Titel und setzte sich in Frankfurt/Main unter anderem gegen Weltmeister Patrick Lange durch. Para-Triathlet Martin Schulz holte in seiner Klasse PTS5 bei den Europameisterschaften in Tartu (Estland) den siebten Sieg in Folge.